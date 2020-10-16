Собянин заявил, что массовая вакцинация приведет к победе над пандемией COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин в интервью ТАСС заявил, что победить пандемию коронавирусной инфекции удастся только при массовой вакцинации.

"Надеюсь, что в конце октября – первых числах ноября будут первые более-менее большие партии вакцины. А в конце года мы будем получать уже партии, которые необходимы для массовой вакцинации. И это будет выходом, это будет в конце концов окончательной победой над пандемией", – заявил Собянин.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко также отмечал, что расширенная поставка вакцин для массовых прививок от коронавирусной инфекции может начаться уже в конце ноября и декабре. Он объяснил такие сроки соблюдением производственного цикла и контролем качества.

Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. В среду, 14 октября, Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса. Препарат "ЭпиВакКорона" был разработан в центре "Вектор".

Владимир Путин рассказывал, что российская вакцина от коронавируса показала свою эффективность и безвредность. По его словам, она зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами РФ.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ранее предложил выдвинуть создателей вакцины на Нобелевскую премию. По его словам, речь идет о научном открытии, которое послужит на благо всего человечества. Парламентарий заявил, что изобретение вакцины – это настоящий прорыв в области науки и медицины.

Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 38,3 миллиона случаев коронавируса, свыше 1,089 миллиона человек скончались. В России зафиксировано 1 354 163 случая коронавирусной инфекции. За весь период зафиксирован 23 491 летальный исход, выздоровели 1 048 097 человек.

