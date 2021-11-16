Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:04

Вирусолог объяснил, чем отличается иммунитет вакцинированных и переболевших COVID-19

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, почему иммунитет к коронавирусу у вакцинированных людей крепче, чем у переболевших.

"Иммунитет к коронавирусу лучше после прививки. Потому что, когда мы переболели, образуется много антител. Большая часть – это шлак, они не будут защищать", – цитирует его "Газета.ру".

Медик пояснил, что речь идет о многочисленных антителах к белку нуклеокапсида вируса, защищающего РНК и отвечающего за формирование новых клеток SARS-CoV-2.

"А когда вы прививаетесь, вы получаете только белок шипа в течение короткого времени, на него образуются нейтрализующие антитела, которые блокируют связывание вируса с рецептором", – отметил Аграновский.

Он подчеркнул, что в результате иммунитет после прививки "Спутником" будет более качественным, поскольку вакцина разработана на основе аденовирусных векторов, несущих ген Spike-белка SARS-CoV-2.

Вирусолог также прокомментировал инициативу Минздрава, предложившего сократить срок действия сертификатов о вакцинации до полугода для тех, кто заразился коронавирусом после прививки. Специалист отметил, что лично он оставил бы длину одинаковой для всех сертификатов.

В Думе предложили внести вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать