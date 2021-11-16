Вирусолог объяснил, чем отличается иммунитет вакцинированных и переболевших COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, почему иммунитет к коронавирусу у вакцинированных людей крепче, чем у переболевших.

"Иммунитет к коронавирусу лучше после прививки. Потому что, когда мы переболели, образуется много антител. Большая часть – это шлак, они не будут защищать", – цитирует его "Газета.ру".

Медик пояснил, что речь идет о многочисленных антителах к белку нуклеокапсида вируса, защищающего РНК и отвечающего за формирование новых клеток SARS-CoV-2.

"А когда вы прививаетесь, вы получаете только белок шипа в течение короткого времени, на него образуются нейтрализующие антитела, которые блокируют связывание вируса с рецептором", – отметил Аграновский.

Он подчеркнул, что в результате иммунитет после прививки "Спутником" будет более качественным, поскольку вакцина разработана на основе аденовирусных векторов, несущих ген Spike-белка SARS-CoV-2.

Вирусолог также прокомментировал инициативу Минздрава, предложившего сократить срок действия сертификатов о вакцинации до полугода для тех, кто заразился коронавирусом после прививки. Специалист отметил, что лично он оставил бы длину одинаковой для всех сертификатов.

