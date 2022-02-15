Группа крови не влияет на защиту человека от тромбоза – гематолог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
Врач-гематолог медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Светлана Бычкова рассказала Москве 24, что группа крови не влияет на образование тромбов и не может защитить человека от тромбоза.
Ранее американские ученые провели исследование и выяснили, что обладатели первой группы крови в большей степени защищены от образования тромбов. Вместе с тем отмечается, что люди со второй и третьей группой на 51% более подвержены развитию тромбоза глубоких вен и на 47% более склонны к развитию легочной эмболии.
По словам Бычковой, на образование тромбов влияет наследственная предрасположенность человека. В сочетании с так называемыми триггерами она провоцирует появление тромбов, уточнила специалист. Группа крови на этот процесс никак не влияет, уверена гематолог.
Среди триггеров, которые могут запустить процесс тромбообразования, эксперт выделила хронические заболевания, беременность, прием гормональных препаратов, статичное положение и коронавирусную инфекцию.
Ранее россиянам рассказали про симптомы, указывающие на появление тромба. В частности, у человека может наблюдаться боль, похолодание и онемение конечностей, а также побеление кожи. В этом случае следует незамедлительно вызывать скорую, не дожидаясь необратимых последствий.
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