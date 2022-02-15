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Москва 24

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общество

14:34

Группа крови не влияет на защиту человека от тромбоза – гематолог

обществоэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Врач-гематолог медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Светлана Бычкова рассказала Москве 24, что группа крови не влияет на образование тромбов и не может защитить человека от тромбоза.

Ранее американские ученые провели исследование и выяснили, что обладатели первой группы крови в большей степени защищены от образования тромбов. Вместе с тем отмечается, что люди со второй и третьей группой на 51% более подвержены развитию тромбоза глубоких вен и на 47% более склонны к развитию легочной эмболии.

По словам Бычковой, на образование тромбов влияет наследственная предрасположенность человека. В сочетании с так называемыми триггерами она провоцирует появление тромбов, уточнила специалист. Группа крови на этот процесс никак не влияет, уверена гематолог.

Должна быть наследственная тромбофилия плюс какой-то внешний второй фактор, который запускает эти механизмы повышенной свертываемости. Группа крови не относится к числу этих факторов. Она и не защищает, и не провоцирует появление тромбов.
Светлана Бычкова
врач-гематолог медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова

Среди триггеров, которые могут запустить процесс тромбообразования, эксперт выделила хронические заболевания, беременность, прием гормональных препаратов, статичное положение и коронавирусную инфекцию.

Ранее россиянам рассказали про симптомы, указывающие на появление тромба. В частности, у человека может наблюдаться боль, похолодание и онемение конечностей, а также побеление кожи. В этом случае следует незамедлительно вызывать скорую, не дожидаясь необратимых последствий.

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