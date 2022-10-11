Нутрициолог рассказала, какие грибы вредят печени

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Грибы работают как фильтр и могут накапливать вредные вещества из загрязненной почвы. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синько.

"Если вы насобирали грибы около трасс, производств либо около полей, которые обрабатываются ненужными химическими веществами, то такие грибы будут вредить печени", – отметила она.

В то же время грибы, которые выращивались в хороших условиях или растут далеко от загрязненных мест, принесут только пользу, объясняет нутрициолог. Более того, за счет витаминов группы B они будут помогать печени выводить токсичные и вредные вещества из организма.

У каждого гриба есть свои ценные и полезные свойства, продолжает эксперт.





Тамара Сиьнко нутрициолог, специалист по функциональному питанию Каждый гриб ценен по-своему. Например, шампиньоны богаты селеном и кальцием, белые грибы богаты витамином B5, вешенки – никотиновой кислотой, которая тоже выполняет огромное количество полезных функций в организме.

Лисички выделяются мощным антипаразитарным свойством. "Они содержат вещество хитинманнозу, которое искореняет всех паразитов в организме даже на стадии личинок. Лисички официально входят в медицинские антипаразитарные протоколы, которыми успешно пользуются во всем мире", – подчеркнула эксперт в интервью программе "Доктор 24".

Кроме того, грибы содержат большое количества белка. Тем не менее они не являются альтернативой мясу, говорит нутрициолог. Дело в том, что присутствующий в этом продукте белок плохо усваивается человеческим организмом.

Также специалист не рекомендует есть грибы во время болезни или приема антибиотиков.





Тамара Сиьнко нутрициолог, специалист по функциональному питанию В грибах содержится большое количество клетчатки, которое требует у организма ресурсов для переваривания. Во время болезни, во время приема антибиотиков у организма крайне мало дополнительных ресурсов. Поэтому я не советую есть грибы во время болезни и во время приема антибиотиков.

По словам эксперта, этот продукт можно добавлять в рацион 2–3 раза в неделю. Также она советует не зацикливаться на определенном виде грибов. "Пробуйте, открывайте для себя разные вкусы, готовьте супы, тушите, готовьте соусы", – сказала нутрициолог, добавив, что грибы можно замораживать, поскольку они прекрасно сохраняют свои полезные свойства в морозилке.

Ранее россиян предупредили об опасностях, которые несут недостаточно промытые и обработанные грибы. Если такой продукт закатать в консервы, то в них может образоваться ботулотоксин. Последний в свою очередь является сильнейшим органическим ядом.



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