Терапевт рассказал, как распознать дефицит витамина D

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Слабость и боли по всему телу могут указывать на дефицит в организме витамина D, рассказал Москве 24 врач-терапевт Алексей Хухрев.

По словам эксперта, в норме показатель витамина должен быть не ниже 30 нанограммов на миллилитр. Незначительное снижение этого значения, от 30 до 20, никак не проявляется. Но более серьезный дефицит может сопровождаться неприятными симптомами.

"Если показатель между 20 и 10, то это уже выраженная недостаточность. Тут уже могут проявляться всякие невнятные вещи вроде разнообразных болей по всему телу", – рассказал он.



Алексей Хухрев врач-терапевт Если витамин D падает ниже 10, то тут, как правило, у человека уже могут быть боли в области плоских костей – грудина, кости таза. Потому что при этом уровне кости могут начать размягчаться. И человек весь слабенький, астеничный. Могут мышцы начинать болеть, могут общие ощущения быть такие, как будто заболел, простыл.

При появлении вышеперечисленных симптомов эксперт посоветовал обязательно обратиться к врачу, который установит точную причину и назначит необходимое лечение.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, что чайная ложка печени трески поможет восполнить суточную дозу витамина D. Также эксперт порекомендовала обратить внимание на морскую рыбу, яичные желтки, грибы и молоко, в которых тоже содержится много этого витамина.



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