Инженер-технолог назвала опасные для здоровья компоненты в косметике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инженер-технолог Наталья Кудрявцева в беседе с "Лентой.ру" рассказала об опасных для здоровья компонентах в составе косметики. Она выделила консервант бронопол.

По словам эксперта, у него присутствует хорошая антимикробная активность. Вещество способно выделять формальдегид, который может привести к аллергии и дерматиту.

Собеседница издания отметила, что лаурилы (SLS) также оказывают негативное влияние на состояние человека. Они хорошо избавляют от загрязнения и содержатся в мыле, шампунях и гелях для душа.

"Лаурилы могут повреждать гидролипидный барьер – это приводит к раздражению, сухости и повышению восприимчивости кожи к данным компонентам", – объяснила она.

Кудрявцева добавила, что необходимо заменить анионные ПАВ на основе нефтепродуктов и микропластики на щадящие вещества.

Ранее врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что косметические процедуры могут стать опасными в холодное время года. Ветер, солнце и холод увеличивают риск появления инфекции век. По словам специалиста, железы, которые располагаются в толще век, продуцируют определенный секрет, способствующий стабилизации слезной пленки.

Она подчеркнула, что людям, которые склонны к аллергии, не следует использовать декоративную косметику.



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