Россияне в 2022 году чаще всего обращались онлайн к стоматологам и психологам

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В России в 2022 году самыми востребованными врачами для онлайн-консультаций стали терапевты, педиатры, психологи, гинекологи и дерматологи. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные сервиса "СберЗдоровье".

Чаще всего граждане дистанционно обращались за помощью к стоматологам. Консультации с ними в прошлом году стали проходить в пять раз чаще, чем в 2021 году. Вторыми по востребованности стали онкологи. Число онлайн-обращений к ним выросло в три раза.

В тройку также вошли психологи, которые годом ранее не попали в список востребованных специалистов. Количество обращений к ним выросло на 67%.

Представители сервиса "СберЗдоровье" объясняют это не только всеобщей ценностью ментального здоровья, но и тем, что российские компании стали обращать внимание на психологическое состояние сотрудников. Доля консультаций с корпоративными клиентами составила более 60% от всех сеансов с психологами.

В прошлом году в топ-10 наиболее востребованных онлайн-специалистов также вошли неврологи, гастроэнтерологи, эндокринологи, отоларингологи и кардиологи.

Ранее стало известно, что помощь психолога стала одним из распространенных требований россиян к соцпакету, предоставляемому работодателем. О его необходимости высказались 68% сотрудников компаний.

Результаты опросов показали, что в психологической помощи преимущественно заинтересованы молодые сотрудники. В возрастных категориях 18–24 и 25–34 года за его необходимость проголосовали 77 и 72% соответственно.

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