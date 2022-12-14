Большинству работников российских компаний в 2022 году понадобилась помощь психолога

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Помощь психолога стала одним из распространенных требований россиян к соцпакету, предоставляемому работодателем. О его необходимости высказались 68% сотрудников компаний. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные HeadHunter.

Исследование состояло из двух независимых опросов и проводилось в ноябре 2022 года. В них приняли участие 2 тысячи работников и 220 представителей компаний-работодателей. Результаты показали, что в психологической помощи преимущественно заинтересованы молодые сотрудники. В возрастных категориях 18–24 и 25–34 года за его необходимость проголосовали 77 и 72% соответственно.

Более половины опрошенных сотрудников старше 55 лет (52%) также считают помощь психолога важной.

Кроме того, исследователи отметили взаимосвязь между необходимостью помощи психолога и профессией опрошенного. Значимость помощи специалиста подтвердили маркетологи, госслужащие, юристы, представители сферы искусства, массмедиа, науки и образования.

Ранее стало известно, что уровень тревожного настроения у граждан вырос до 56%. Больше половины опрошенных ФОМ ответили, что пребывают в тревожном состоянии и отмечают подобное настроение среди своих родных, друзей и коллег.

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