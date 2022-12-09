Уровень тревожности россиян вырос до 56%

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В России уровень тревожного настроения у граждан вырос до 56%. Это следует из результатов исследования фонда "Общественное мнение". Опрос был проведен в 53 субъектах страны среди 1500 респондентов.

По результатам исследования, спокойствие ощущают только 38% россиян. При этом больше половины опрошенных, а именно 56%, ответили, что пребывают в тревожном состоянии и отмечают подобное настроение среди своих родных, друзей и коллег. Затруднились ответить на вопрос 6% респондентов.

Ранее эксперты Skillbox и команда исследований VK пришли к выводу, что многие россияне стали подвержены постоянному желанию читать плохие новости. При этом порядка 25% жителей РФ страдают от болезненного погружения в новостную ленту с тревожными новостями.

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