Исследователи выявили уровень тревожного настроения у россиян

Фото: depositphotos/fizkes

Уровень тревожности у жителей России составил 67%, а порядка 28% граждан испытывают спокойствие. Об этом сообщает официальный сайт фонда "Общественное мнение".

Организация проводила опрос с 7 по 9 октября среди 1 500 россиян в 104 населенных пунктах 53 субъектах РФ. Выяснилось, что 67% жителей РФ испытывают тревожность. Помимо этого, порядка 5% граждан не смогли точно ответить на вопрос о своем состоянии. Уточняется, что статистическая погрешность опроса не превышает 3,6%.

Ранее сообщалось, что практически все молодые граждане России пользуются интернетом, но с увеличением возрастной группы подобный результат уменьшается и для горожан старше 60 лет составляет менее 50%. Постоянно пользуются интернетом 99% людей от 18 до 30 лет.

Также более трети россиян (38%) рассказали о желании стать свободным работником. При этом 21% опрошенных отказались от фриланса, а 41% не думали над этим вопросом.





Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!