Клинический психолог рассказал, как бросить курить

Фото: depositphotos/underworld1

Человеку, чтобы бросить курить, необходимо осознать свою зависимость. Об этом сообщает RT.

По мнению клинического психолога и писателя Михаила Хорса, таким образом гораздо легче бороться с курением. Психолог пояснил, что после осознания человек понимает, что сражается не с собой, а с зависимостью. Он отметил, что курильщики испытывают такую же ломку, как и наркоманы.

"И это абстинентное состояние большинство курильщиков называют "хочу курить". А на самом деле как только курильщик начинает осознавать, что это не он хочет курить, а у него сейчас ломка, которая пройдет, если вы ее перетерпите, то он не присоединяется к своей зависимости, а отсоединяется от нее", – сказал Хорс.

Людям, которые хотят бросить курить, специалист рекомендовал для начала заменить это слово на "вдыхать ядовитый дым". Психолог добавил, что в среднем человек бросает курить только с седьмого раза. Хорс также посоветовал не корить себя, если не получилось этого сделать после первой или третьей попытки.

Эксперт рассказал о технике осознанного курения. По его словам, человек может назначить себе дату отказа от сигарет, а до этого времени курить непривычным для себя способом. Например, если раньше он держал сигарету левой рукой, то теперь стоит поменять привычку и взять ее в правую.

"На период осознанного курения лучше курить с закрытыми глазами. Несколько дней такого непривычного курения выводят человека из привычки", – пояснил психолог.

Хорс добавил, что легче бросить курить, если сделать этот процесс контролируемым и управляемым.

Ранее врач – психиатр-нарколог Олег Кутушев рассказал, что человека тянет к сигаретам при опьянении из-за того, что никотин снижает седативный эффект от алкоголя. Он объяснил, что алкоголь вызывает сонливость, поэтому при опьянении существует потребность в стимуляции. В этом и помогает никотин.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!