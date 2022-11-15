Нарколог объяснил желание больше курить при опьянении

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Курильщик выкуривает больше сигарет в состоянии алкогольного опьянения из-за того, что никотин снижает седативный эффект от алкоголя. Об этом "Ленте.ру" рассказал врач-психиатр-нарколог Олег Кутушев.

Специалист пояснил, что алкоголь вызывает сонливость, поэтому при опьянении существует потребность в стимуляции. Эту функцию выполняет никотин.

Кутушев добавил, что алкогольная зависимость у многих сопровождается формированием никотиновой зависимости.

"Сочетанное злоупотребление алкоголя и никотина связано со стимуляцией рецепторов мозга, вырабатывающих дофамин", – отметил врач.

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