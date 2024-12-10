Госдума приняла в I чтении проект о наказании за повторную продажу вейпов детям

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за неоднократную продажу детям табачной и никотиносодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотина. Нововведения предлагается включить в статью 151.1 УК РФ ("Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции").

Таким образом, наказание за повторную продажу алкоголя детям будет распространено и на случаи неоднократной продажи им табака, никотиносодержащей продукции, кальянов и вейпов. Речь идет о штрафе до 80 тысяч рублей либо исправительных работах на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Помимо этого, ГД приняла в первом чтении проект закона, предусматривающий административную ответственность за несоблюдение ограничения на продажу детям потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы. Изменения планируется внести в статью 14.53 КоАП РФ о несоблюдении ограничений или нарушении запретов в сфере торговли табаком, никотиносодержащей продукцией, кальянами и вейпами.

Ранее в нижнюю палату парламента внесли законопроект о штрафах за продажу детям энергетиков. Штраф для физлиц может достигать 50 тысяч рублей, для должностных – до 200 тысяч, для юрлиц – до 500 тысяч.