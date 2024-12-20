Совфед одобрил закон об уголовном наказании за неоднократную продажу вейпов детям

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Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о штрафах до 80 тысяч рублей за неоднократную продажу детям табачной продукции, никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для употребления продуктов, в составе которых есть никотин.

За такое преступление теперь вводится уголовная ответственность. Нововведения включаются в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ о наказании за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции.

В качестве альтернативного наказания за такое преступление могут быть назначены исправительные работы на срок до одного года с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее Госдума приняла этот законопроект во втором и третьем чтениях. В соответствии с проектом санкции за неоднократную розничную продажу алкоголя несовершеннолетним будут распространены и на торговлю табачными изделиями.

Кроме того, ГД приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает штраф до 2 миллионов рублей за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов. Соответствующий документ на рассмотрение внесла группа депутатов во главе с Вячеславом Володиным.