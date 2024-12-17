ГД приняла закон об уголовной ответственности за неоднократную продажу вейпов детям

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за неоднократную продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции.

Норма также распространяется на кальяны и устройства для употребления продуктов, в составе которых есть никотин. Нововведения будут внесены в статью Уголовного кодекса РФ "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции".

В соответствии с проектом закона санкции за неоднократную розничную продажу алкоголя несовершеннолетним будут распространены и на торговлю табачными изделиями. При этом те же правила будут действовать и относительно продажи сырья, необходимого для производства никотинсодержащей продукции.

Речь идет о наказании в виде штрафа до 80 тысяч рублей либо исправительных работах на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее комитет ГД по госстроительству рекомендовал одобрить в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение административных штрафов за продажу детям табачной продукции.

В случае принятия законопроекта система штрафов будет выглядеть следующим образом: от 200 до 300 тысяч рублей для физлиц, от 500 до 700 тысяч рублей – для должностных лиц и от 1,5 до 2 миллионов рублей – для юрлиц.

