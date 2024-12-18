ГД приняла в I чтении проект о штрафах до 2 млн рублей за продажу сигарет и вейпов детям

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает штраф до 2 миллионов рублей за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов. Соответствующий документ на рассмотрение внесла группа депутатов во главе с Вячеславом Володиным.

Изменения планируется внести в статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Документ предлагает ввести санкции за продажу детям сигарет и вейпов в размере от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 до 700 тысяч рублей – для должностных лиц и от 1,5 до 2 миллионов рублей – для юридических.

За несоблюдение ограничений или нарушение запретов граждане будут обязаны выплатить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица должны будут выплатить от 30 до 50 тысяч рублей, а юридические – от 90 до 120 тысяч. Повторное правонарушение предусматривает штрафные санкции от 20 до 30 тысяч рублей для граждан, от 50 до 90 тысяч рублей для должностных лиц и от 120 до 150 тысяч рублей для юридических лиц.

При торговле пищевой никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, сосания или нюханья, штраф составит от 150 до 200 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч, а для юридических лиц – от 1 до 1,5 миллиона рублей.

Накануне Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за неоднократную продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции. Норма также распространяется на кальяны и устройства для употребления продуктов, в составе которых есть никотин.

Между тем главный нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что к симптомам никотинового отравления относятся головокружение, тошнота и рвота. При этом в особо тяжелых случаях у отравившегося могут возникать такие опасные осложнения, как бронхоспазм, удушье, риски инфаркта и инсульта.

