Каховскую линию метро закроют для пассажиров

фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Каховскую линию столичного метро закроют для пассажиров с 26 октября из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщает пресс-служба метрополитена.

"Закрытие необходимо для скорейшей реконструкции и технического переоснащения станций и тоннелей для их последующего включения в состав Большой кольцевой линии метро", – говорится в сообщении.

Станции "Каширская", "Варшавская" и "Каховская" вновь откроются для пассажиров уже в составе Большой кольцевой линии. На время закрытия можно будет пользоваться станциями "Каширская" Замоскворецкой линии и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии.

Кроме того, для удобства пассажиров запустят прямой компенсационный маршрут автобуса с остановками у закрытых станций. Также будут работать регулярные маршруты наземного городского транспорта.

До станции "Варшавская" будут ходить троллейбусы № 60 и 72, от станции "Каховская" до станции "Нагатинская" можно доехать на троллейбусе № 40. От "Каширской" до станции "Варшавской" будет ходить автобус № 607. На автобусе № 908 можно доехать от станции "Каширская" до "Нахимовского проспекта".

В связи с закрытием станций метро в районах Нагорный, Нагатино-Садовники и Москворечье-Сабурово изменится схема движения. Там обеспечат приоритетный проезд общественного наземного транспорта.

Нельзя будет выехать с дворовой территории в районе дома 16 по Каширскому шоссе, а также вводится запрет на выезд на разворотную петлю автобуса № 607 в районе дома 25/24 по Каширскому проезду.

Выделенные полосы организуют на съезде с Нахимовского проспекта на Варшавское шоссе в сторону области, на съезде с Каширского шоссе при движении в центр на Коломенский проезд, на съезде с Коломенского проезда на Каширское шоссе в сторону области.

БКЛ – ключевой проект в программе по развитию московского метро. Длина окружности составит 70 километров. На линии будет 31 станция метро. БКЛ обеспечит москвичам большие возможности: 23 пересадки на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, шесть пересадок на МЦД-1 и МЦД-2, 11 пересадок на радиальные линии железной дороги.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что участок БКЛ метро от "Мнёвников" до "Каховской" откроется в 2021 году. По словам заммэра, в 2021 году из 31 станции начнут свою работу 25, то есть три четверти.

В будущем в планах властей построить более 100 километров линий метро и 5 электродепо. Хуснуллин пояснил, что, кроме строительства Большой кольцевой линии, планируется продлить Калининско-Солнцевскую линию до станции "Внуково", Люблинско-Дмитровскую – до "Физтеха", а Сокольническую – до "Потапово". Также предполагается начать строительство новых радиальных линий метро: Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской.

