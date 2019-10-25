Закрытие Каховской линии и футбольный матч: что перекроют и как объехать

С 26 октября Каховскую линию метро закроют для интеграции станций с Большой кольцевой линией (БКЛ). По этой причине изменится схема движения в районах Нагорный, Нагатино-Садовники и Москворечье-Сабурово. Рассказываем, что перекроют и как объехать, чтобы добраться до цели.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Закрытие Каховской линии

Каховскую линию столичного метро закроют полностью для пассажиров с 26 октября на реконструкцию. Станции "Каширская", "Варшавская" и "Каховская" вновь откроются уже в составе БКЛ. А пока идут работы, пассажиры подземки смогут пользоваться соседними станциями: "Каширская" Замоскворецкой линии и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии.

Для удобства людей в это время также заработают бесплатные компенсационные маршруты. Автобусы особо большой вместимости будут следовать с промежуточной остановкой у "Варшавской" в период с 5:30 утра до 2:00 ночи. Даже в часы пик интервал движения транспорта составит всего лишь порядка шести–семи минут.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, между закрытыми станциями продолжат курсировать регулярные маршруты наземного транспорта:



троллейбусы № 60 и 72 (между станциями "Каховская" и "Варшавская");

троллейбус № 40 (от станции "Нагатинская" до "Варшавской");

автобус № 908 (от метро "Каширская" до станции "Нахимовский проспект" Серпуховско-Тимирязевской линии);

автобус № 607 (от "Каширской" до "Варшавской").

В связи с закрытием Каховской линии с 26 октября в районах Нагорный, Нагатино-Садовники и Москворечье-Сабурово также изменится схема движения: появятся ограничения для автомобильного транспорта.

Нельзя будет выехать с дворовой территории в районе дома 16 по Каширскому шоссе. Кроме того, вводится запрет на выезд на разворотную петлю автобуса № 607 в районе дома 25/24 по Каширскому проезду.

Фото: transport.mos.ru

А для городского транспорта специально будут введены выделенные полосы на следующих съездах:



с Нахимовского проспекта на Варшавское шоссе (в сторону области);

на съезде с Каширского шоссе при движении в центр на Коломенский проезд;

на съезде с Коломенского проезда на Каширское шоссе (в сторону области).

Существующие выделенные полосы на участке Коломенского проезда от Каширского шоссе в направлении Нахимовского проезда и Варшавского шоссе над Нахимовским тоннелем будут работать в ежедневном режиме.

Строительство метро

Фото: transport.mos.ru

Из-за строительства Кожуховской линии метро по 31 марта будущего года закрыли движение на улице Газгольдерной. Полное перекрытие с обустройством временной объездной дороги будет действовать круглосуточно на участке от Новохохловской улицы до дома 8 на улице Газгольдерной.

Также в этот период движение будет ограничено на одной полосе с обустройством временных уширений на пересечении улиц Новохохловской и Газгольдерной.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в связи со строительством метро до 1 августа 2020 года перекрыли часть дублера дороги Солнцево – Бутово – Видное в районе пересечения с Проектируемым проездом № 7051. Закрытый участок автомобилисты смогут проехать по обособленной полосе основной магистрали. Также временные ограничения действуют на основной дороге Солнцево – Бутово – Видное: на пересечении с Проектируемым проездом № 7051 в сторону метро "Коммунарка" – на одной полосе движения, по направлению к Калужскому шоссе – на двух полосах.

Футбольный матч

Фото: transport.mos.ru

27 октября на стадионе "ВЭБ Арена" пройдет футбольное дерби: в рамках Российской премьер-лиги на поле встретятся команды ЦСКА и "Динамо". Из-за проведения матча в районе стадиона будет перекрыто движение на двух улицах: с 14:30 до 19:30 на участке проезда Березовой рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и на 3-й Песчаной улице – от 2-й Песчаной до Новопесчаной улицы, дома 23, корпуса 5.