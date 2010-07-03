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Москва 24

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Общество

01:43

Два автобусных маршрута изменятся в районе метро "ЦСКА" из-за футбола

транспорт город общество

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Маршруты автобусов №175 и №818 изменятся на несколько дней из-за проведения футбольных матчей на стадионе "ВЭБ Арена". Об этом информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"24 октября с 17:30 и 27 октября с 11:30 меняются маршруты наземного транспорта в районе улицы 3-я Песчаной. Изменения – на время футбольных матчей на стадионе "ВЭБ Арена". Действуют до их окончания", – рассказали в пресс-службе компании.

Уточняется, что в перечисленные периоды автобусы №175 будут курсировать от станции метро "Сокол" до Песчаной площади. Маршрут №818 – на двух участках: от станции метро "Динамо" до Дворца спорта "Мегаспорт" и от Силикатного завода до Песчаной площади.

24 октября на стадионе "ВЭБ Арена" состоится матч Лиги Европы УЕФА между московским ЦСКА и венгерским клубом "Ференцварош". 27 октября пройдет встреча между "ЦСКА" и столичным "Динамо" в рамках РПЛ.

Ранее сбой произошел в движении троллейбусов на Хорошевском шоссе. Перебои были связаны с повреждением контактной сети.

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