Сбой в движении троллейбусов произошел на Хорошевском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Троллейбусы пяти маршрутов задерживаются на северо-западе Москвы из-за повреждения контактной сети. Об этом москвичей предупредили в микроблоге столичного департамента транспорта в Twitter.

"На Хорошевском шоссе из-за повреждения контактной сети задерживаются троллейбусы № 20, 21, 35, 43, 65", – сказано в сообщении. В связи с аварией троллейбусные маршруты пришлось временно изменить. "Вместо троллейбусов работают автобусы", – отметили специалисты транспортного комплекса столицы.

На Хорошёвском шоссе из-за повреждения контактной сети задерживаются троллейбусы № 20, 21, 35, 43, 65. Маршруты временно изменены. Вместо троллейбусов работают автобусы. Будьте внимательны. — Московский транспорт (@DtRoad) 17 октября 2019 г.



Уточняется, что пока сбой не будет устранен, москвичи могут воспользоваться попутными автобусами. По проспекту Маршала Жукова курсируют маршруты № т86, 155, по улице Куусинена – № 64, 818, а по Хорошевскому шоссе к ТТК и Улице 1905 года – автобусы № м6, т86, 27, 39, 64, напомнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в столице появятся новые конечные станции автобусов и троллейбусов. Троллейбусная станция войдет в состав ТПУ "Озерная", который построят в районе дома № 33, корпуса 1 на Озерной улице. Площадь остановки будет превышать 700 квадратных метров.