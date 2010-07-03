Движение на улице Газгольдерной перекрыли по 31 марта

09:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице по 31 марта будущего года перекрыли движение на улице Газгольдерной из-за строительства Кожуховской линии метро. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
Как уточняется, полное перекрытие с обустройством временной объездной дороги будет действовать круглосуточно на участке улицы Газгольдерной от улицы Новохохловской до дома 8 на улице Газгольдерной.
Отмечается, что в этот период движение будет ограничено на одной полосе с обустройством временных уширений на пересечении улицы Новохохловской и Газгольдерной.
Кроме того, схема движения транспорта временно изменится в нескольких районах столицы из-за ремонта и работ по реконструкции инженерных сетей. В частности, в связи с реконструкцией газопровода до 15 ноября ограничили проезд по одной полосе Большой Косинской улицы – от Новоухтомского шоссе до дома № 16, корпуса 1 на Большой Косинской улице. Ограничения также действуют на одной полосе в каждом направлении на Новоухтомском шоссе – в районе его пересечения с Большой Косинской улицей.
Ранее сообщалось, что движение в Северном тоннеле ограничат в октябре и ноябре. Там будут проводиться работы на инженерных сетях. Кроме того, с 15 октября по 1 декабря на участке Берсеневской набережной для машин оставят одну полосу до бокового проезда улицы Серафимовича.
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