Схема движения изменится в шести округах Москвы из-за ремонта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Схема движения транспорта временно изменится в нескольких районах столицы из-за ремонта и работ по реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщается на портале "Московский транспорт".

В частности, в связи с реконструкцией газопровода до 15 ноября ограничили проезд по одной полосе Большой Косинской улицы – от Новоухтомского шоссе до дома № 16, корпуса 1 на Большой Косинской улице. Ограничения также действуют на одной полосе в каждом направлении на Новоухтомском шоссе – в районе его пересечения с Большой Косинской улицей.

Фото: "Московский транспорт"



До 10 ноября для машин недоступна одна полоса и парковочная площадка на улице Полины Осипенко, в районе домов № 58 и № 50, корпуса 3, на Хорошевском шоссе.

Фото: "Московский транспорт"



На этот же период закрыты парковка и одна полоса в 1-м и 2-м Вышеславцевых переулках.

Фото: "Московский транспорт"



Автомобилистов также предупредили, что до 31 октября ограничено движение по одной полосе в районе дома № 16, корпуса 1, на Делегатской улице. Там ведется ремонт инженерных сетей.

Фото: "Московский транспорт"



Ремонтные работы проходят и на улице Палиха. В связи с этим в период с 15 по 20 октября ограничили движение транспорта по одной полосе в районе дома № 4. На этом участке водителям временно разрешат ездить по трамвайным путям. Ограничения по одной полосе введут на Палихе и в период с 21 по 23 октября.

Фото: "Московский транспорт"



Кроме того, до 1 декабря ограничили проезд по одной полосе на 2-й Тверской-Ямской улице в районе дома № 46, строения 1. На этом участке также временно ликвидировали парковку. Ограничения в центре города связаны с реконструкцией центра "Аудитория", уточнили в транспортном комплексе столицы.

Фото: "Московский транспорт"



В районе Хамовники на время работ по реконструкции инженерных сетей ограничат движение сразу на нескольких участках. Так, с 25 октября по 1 ноября будет недоступен участок Оболенского переулка от дома № 14, строения 1 до переулка Хользунова. Переулок Хользунова между домом № 14 и домом № 24, строением 1С частично перекроют с 5 ноября по 15 декабря. Чуть позже – с 25 ноября по 15 декабря – ограничения будут действовать на пересечении Олсуфьевского и Оболенского переулков. А в период с 5 по 15 декабря схема движения изменится на участке Несвижского переулка, у дома № 6, корпуса 1. Уточняется, что все ограничения введут на одной полосе.

Фото: "Московский транспорт"



На Павловской улице с 16 октября по 1 декабря перекроют одну полосу с организацией приоритетного права проезда. Ограничения введут в районе дома № 27, строения 3 и дома № 25, строения 29.

Фото: "Московский транспорт"



В этот же период нельзя будет проехать по одной полосе на Одесской улице – в районе дома № 19/1 на Нахимовском проспекте, а также по одной полосе Нахимовского проспекта у дома № 25а.

Фото: "Московский транспорт"



Ранее сообщалось, что движение в Северном тоннеле ограничат в октябре и ноябре. Там будут проводиться работы на инженерных сетях. Кроме того, с 15 октября по 1 декабря на участке Берсеневской набережной для машин оставят одну полосу до бокового проезда улицы Серафимовича.