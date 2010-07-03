Число пересадочных станций на оранжевой ветке метро увеличат до девяти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число пересадок на Калужско-Рижской линии метро увеличится до девяти, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента строительства Андрея Бочкарева.

Новые пересадки откроются с вводом Большой кольцевой и Коммунарской линий. Сейчас на оранжевой ветке расположено шесть станций, c которых можно перейти на платформы других линий метро.

В будущем переходы появятся со станций "Рижская" и "Калужская" на "Ржевскую" и "Воронцовскую" БКЛ соответственно. Кроме того, "Академическую" свяжут пересадкой с одноименной станцией Коммунарской ветки.

Ранее ход строительства станции метрo "Ржевская" осмотрел Сергей Собянин. Он напомнил, что с этой станции пассажиры смогут пересесть на Калужско-Рижскую линию метро и три линии Московских центральных диаметров. На базе станции построят крупнейший транспортно-пересадочный узел.

БКЛ будет состоять из 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 километров. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года. Полностью завершить строительство кольца планируется до конца 2023 года.