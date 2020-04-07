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Второй вестибюль станции метро "Окружная" планируют открыть в 2021 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.

Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что северный вестибюль станции метро "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии метро будет интегрирован с одноименными станциями МЦК и МЦД-1.

Уточняется, что на сегодняшний день выполнены работы по обустройству стройплощадки, ограждению строительного котлована и выносу инженерных коммуникаций.

Ранее сообщалось, что территорию у станции метро "Окружная" благоустроят. Специалисты отремонтируют улицу Станционную, а также переустроят ряд инженерно-технических сетей и создадут зеленую пешеходную зону.

Кроме того, в рамках работ реконструируют участок от улицы Станционной до 3-го Нижегородского проезда. С обеих сторон улицы установят остановки общественного транспорта.

Станция "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии метро была открыта для пассажиров в марте 2018 года. Она расположена вдоль Локомотивного проезда. В ноябре прошлого года сообщалось, что Люблинско-Дмитровскую линию метрополитена планируют продлить до поселка Северного к 2023 году.

