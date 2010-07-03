На станции "Лианозово" установят скульптурные композиции детей

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Эксперты "Архсовета" поддержали предложение установить две скульптурные композиции Виктора Корнеева на станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

На строящемся объекте могут разместить скульптуры "Вкусный арбуз" и "Дети играют. Солнечный день". По проекту, в каждом из двух вестибюлей установят по одному украшению. Изготовить их планируют из фибробетона или пластмассы с дальнейшей покраской, хотя главный архитектор столицы допускает и дерево.

"Сегодня на "Архсовете" обсуждали, насколько уместно такой проект реализовывать не в музее, а на объекте массового посещения – станции метро. Все эксперты единогласно эту идею поддержали, хотя есть риски, поскольку это выглядит необычно", – заявил Кузнецов.

Сама станция "Лианозово" будет отличаться сдержанными цветами – темно-серым и бежевым.

В конце ноября сообщалось, что Люблинско-Дмитровскую линию метрополитена планируют продлить до поселка Северный к 2023 году. На данный момент идут работы на участке от станции "Селигерская" до станции "Лианозово".

