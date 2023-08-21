Родственница рассказала о пропавших в Москве диггерах

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Родственница сотрудника группы компаний "Ланит" Дмитрия Маркушина, пропавшего во время экскурсии по столичным коллекторам, рассказала, что мужчина любил экстремальные приключения. Об этом сообщает телеканал "360".

Ранее в Москве обнаружили тела трех пропавших во время экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня. Тела двух погибших нашли в Москве-реке, третьего – возле Павелецкого вокзала.

Группа, предварительно, состояла из восьми человек. В числе отправившихся на экскурсию, по предварительным данным, могли быть Маркушин, его 15-летняя дочь и 18-летний племянник.

"Они любили экскурсии все эти. Они недавно на Камчатку с дочкой летали", – сообщила собеседница издания.

На фоне произошедшего в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на подземные объекты и системы городской инфраструктуры. При этом необходимым сочли наказывать не только за участие в подобных мероприятиях, но и за рекламу экскурсий.

