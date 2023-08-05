Россиянин сделал предложение возлюбленной и утонул под Краснодаром

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россиянин утонул после того, как сделал предложение возлюбленной, в Краснодарском крае. Об этом пишет телеграм-канал Shot.

Отмечается, что пара поздним вечером пришла на городской пляж Тимашевска, который находится под Краснодаром. Предполагается, что там 34-летний мужчина предложил возлюбленной выйти за него замуж, после этого пара употребила спиртные напитки.

Добавляется, что за полночь они решили попрыгать с пирса в реку Кирпили. После одного из прыжков мужчина начал звать на помощь, на пляж в этот момент бросились спасатели и местные жители.

По информации канала, когда россиянина вытащили из воды, он был мертв. Приехавшая скорая констатировала его смерть.

Ранее сообщалось, что российский турист проигнорировал предупреждающие красные флаги на пляже Сурин на таиландском курортном острове Пхукет и утонул, не справившись с подводным течением. Когда спасатели сумели вытащить мужчину на берег, он был уже без признаков жизни.

До этого мужчина и двое его несовершеннолетних детей погибли на озере в Красноярском крае из-за опрокидывания гидроцикла. Детям было 5 и 7 лет.

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