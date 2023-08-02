Отец и двое детей погибли на озере в Красноярском крае

Фото: 123RF/semiglass

Мужчина и двое его несовершеннолетних детей погибли на озере в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета (СК) РФ.

"В следственные органы поступило сообщение о том, что на озере Таловка в окрестностях поселка Большая Ирба в Курагинском районе при опрокидывании гидроцикла утонули три человека", – сообщили в ведомстве, отметив, что погибшим детям было 5 и 7 лет.

По информации красноярского управления МВД РФ, ранее мужчина приобрел гидроцикл. Он катался с детьми без спасательных жилетов.

До этого дети в возрасте 5 и 7 лет утонули в уличном бассейне в Истре. Инцидент произошел, когда братья ловили рыбу в частном бассейне около дома. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.



Два пассажирских теплохода столкнулись на канале имени Москвы у Яхромы