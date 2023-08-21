В ГД предложили ввести уголовную ответственность за проход на подземные объекты

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов на фоне инцидента с гибелью двух диггеров в Москве предложил ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на подземные объекты и системы городской инфраструктуры. С соответствующей инициативой он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

"Экскурсии по подземным коллекторам с так называемыми диггерами незаконны, их давно пора запретить. Люди лезут под землю вместе с детьми, платят ощутимые деньги (9 тысяч рублей за экскурсию) – и гибнут", – написал депутат в своем телеграм-канале.

Наказывать необходимо не только за проникновение на такие объекты, но и за рекламу соответствующих экскурсий, считает парламентарий. По его словам, это необходимо для защиты не только людей, но и самих объектов, например, от диверсантов и террористов.

Чернышов отметил, что необходимо предусмотреть возможность безопасных экскурсий, которые бы проводили профильные организации, в числе которых Московский метрополитен и Мосводоканал. Проект своей инициативы он в ближайшее время намерен направить на рассмотрение в правительство РФ.

В понедельник, 21 августа, в Москве-реке обнаружили тела двух человек, которые ранее пропали на экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня. Всего в группе находились восемь человек. Позже нашли тело еще одного мужчины. Остальные не выходят на связь, их поиски продолжаются.



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