В Екатеринбурге в фонтане "Каменный цветок" обнаружили тело мужчины

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В фонтане "Каменный цветок", который находится в центре Екатеринбурга, нашли тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета РФ.

"Проверка проводится следственным отделом СКР Ленинского района, тело находится на судмедэкспертизе. Телесных повреждений нет", – отметили в ведомстве.

В пресс-службе регионального главка полиции уточнили, что, согласно предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера. По факту произошедшего будет проведена проверка.

Ранее в Путяевском пруду № 1 в Москве было найдено тело 14-летнего мальчика.

Согласно предварительной информации от сотрудников прокуратуры, мальчик проживал в Мытищах и проводил время в компании друзей, пошел искупаться и не смог выплыть самостоятельно. Обстоятельства и причины смерти ребенка предстоит установить.



Прохожая спасла ребенка, который едва не утонул в пруду