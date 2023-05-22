Видео: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Четверо рабочих погибли при откачке воды из коллектора в Мытищах, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области в своем телеграм-канале

По факту смерти людей возбуждено уголовное дело. По данным следствия, тела четверых рабочих, которые откачивали воду из коллектора, обнаружили 22 мая в коллекторе, расположенном возле многоквартирного дома по улице Борисовка.

По предварительным данным, причиной гибели мужчин могло стать отравление угарным газом из-за отсутствия индивидуальных средств защиты, необходимых при проведении работ.



В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Проверку также проводит Мытищинская городская прокуратура по поручению прокуратуры Московской области. Ей предстоит выяснить, соблюдались ли требования законодательства об охране труда и технике безопасности. На место происшествия выезжал Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев.

4 марта на территории строительной площадки на улице Лобачевского, доме 114, произошло обрушение перекрытия и строительных лесов на площади 300 квадратных метров. В результате один человек погиб.