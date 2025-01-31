Мишустин потребовал прекратить давление на российские компании в Киргизии

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи со своим киргизским коллегой Адылбеком Касымалиевым потребовал прекратить давление в отношении российских компаний.

Глава кабмина призвал обеспечить защиту прав и законных интересов российских инвесторов.

"<…> необоснованные претензии и неправовые заявления представителей госорганов Киргизии высокого уровня в отношении добропорядочных, добросовестных российских компаний, которые развивают экономику Киргизии, создают новые рабочие места, входят в число крупнейших налогоплательщиков", – приводит пресс-служба правительства слова Мишустина.

По его словам, "факты противоправных, иногда вымогательских действий изложены в дипломатической ноте российского МИД".

В свою очередь, новый премьер Киргизии пообещал разобраться в этой ситуации.

Между тем одной из важнейших составляющих партнерства РФ и Киргизии являются культурно-гуманитарные связи. Об этом ранее заявил Владимир Путин. По словам главы государства, Россию и Киргизию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества. Страны взаимодействуют в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ, ШОС и в других структурах.

Кроме того, Россия также входит в число ведущих торговых партнеров Киргизии.