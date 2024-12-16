Глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров освобожден от должности

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Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил от должности премьер-министра и руководителя администрации президента республики Акылбека Жапарова, передает ТАСС.

Глава государства подписал соответствующий указ.

Как указывают некоторые киргизские СМИ, Акылбек Жапаров написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он возглавлял кабмин Киргизии с октября 2021 года.

Между тем парламент Абхазии принял отставку Аслана Бжании, который ранее занимал должность президента республики. За его отставку на тайном голосовании проголосовали 28 депутатов, один высказался против, два бюллетеня были признаны недействительными. Всего в заседании принимал участие 31 депутат.