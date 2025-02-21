Правительства Киргизии и Таджикистана подписали соглашение о делимитации границы

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Киргизия и Таджикистан подписали соглашение о делимитации границы. Об этом сообщается на сайте киргизского правительства.

Документ предусматривает договор о киргизско-таджикской государственной границе, соглашение о строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании перекрестка трасс, а также соглашение по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам. Встреча делегаций правительств Киргизии и Таджикистана прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет около 980 километров. Переговоры о ее делимитации идут с декабря 2002 года. Проблема неоднократно становилась причиной конфликтов при участии местных жителей и военнослужащих двух стран. Осенью 2022 года между пограничниками республик произошла перестрелка в местности Булак-Башы. Тогда президент Киргизии Садыр Жапаров объявлял день национального траура по погибшим в результате конфликта.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что страны могут прийти к долгосрочному миру в случае, если подпишут мирное соглашение и обсудят некоторые шаги. Речь идет в том числе об освобождении "удерживаемых лиц", уточнил политик.