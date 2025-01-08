Ереван направил Баку предложения по двум пунктам проекта мирного соглашения

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Армения направила Азербайджану предложения по несогласованным двум пунктам проекта мирного соглашения. Об этом в беседе с Armenpress рассказал армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"По двум несогласованным статьям мирного договора мы предложили решения и в случае положительного ответа Азербайджана готовы подписать договор", – пояснил Пашинян.

Ранее Ереван предложил Баку подписать мирное соглашение, состоящее из 16 статей. По мнению Пашиняна, нужно подписать хотя бы эти согласованные статьи, потому что невозможно решить все проблемы отношений двух стран одним документом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что подписание мирного договора произойдет тогда, когда все будет согласовано.