Посол Волынкин заявил, что РФ уважительно относится к выбранному Туркменией курсу

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Посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин заявил, что Россия с уважением относится к текущему курсу Туркменистана во внешней политике. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

Дипломат уверен, что российско-туркменские отношения всегда строились на основе выгодного для обеих сторон уважительного диалога, а также общей истории. В частности, подходы Москвы и Ашхабада по многим вопросам схожи.

Поэтому страны готовы углублять сотрудничество, направленное на обеспечение безопасности, заключил Волынкин.

Ранее российский кабмин расширил перечень стран, граждане которых могут приезжать в страну по единой электронной визе. Документ был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным. Туда был включен Туркменистан, а также ряд других стран – Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, а также Эсватини.

