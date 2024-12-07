Кабмин РФ расширил список стран, гражданам которых доступна электронная виза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Перечень стран, граждане которых имеют право приезжать в Россию по единой электронной визе, был расширен. В настоящий момент в список входят 64 государства. Об этом сказано на официальном сайте правительства РФ.

Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Михаил Мишустин, уточняется в публикации.

В соответствии с решением правительства, в перчень были включены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан и Эсватини.

При этом из спсика были удалены Сербия и Андорра. Россия заключила с этими странами двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан.

Ранее директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что РФ может увеличить длительность пребывания иностранных туристов по электронной визе. По ее словам, такие планы подтвердили в МИД. Глава АТОР также обратила внимание, что электронная виза существенно упрощает въезд в Россию.

