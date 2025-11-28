NBC: обыски у Ермака могут ослабить позиции Зеленского в переговорах по Украине

Фото: ТАСС/EPA/GIAN EHRENZELLER

Обыски в доме главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака могут ослабить позиции лидера страны в ключевой момент переговоров с Россией, утверждает NBC.

В частности, президент США Дональд Трамп давит на Киев, настаивая, чтобы Зеленский подписал соглашение об урегулировании конфликта.

В начале ноября стало известно об обысках в компании "Энергоатом", у экс-министра юстиции Украины Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича. Оказалось, что они выстроили коррупционную схему. Ущерб составил около 100 миллионов долларов.

Следом обыски прошли и у Ермака. По данным СМИ, они тоже были связаны с делом о коррупции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что коррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры Киева и Вашингтона. Кроме того, он может стать тяжелым для украинской политической системы.

