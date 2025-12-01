Пограничники Украины получили уведомление о запрете на выпуск Ермака из страны

Фото: ТАСС/EPA/IDA MARIE ODGAARD

Украинские пограничники получили уведомление о запрете выпускать за границу уволенного главу офиса президента страны Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"На пограничные пункты пропуска пришло письмо о запрете на выезд с Украины Андрея Ермака", – написал он в своем телеграм-канале.

Зеленский заявил об отставке Ермака после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело в его доме обыски. При этом, по данным СМИ, они не были связаны с делом о коррупции в энергетике.

По мнению журналистов, на место Ермака могут назначить премьер-министра страны Юлию Свириденко. В случае назначения ее пост может занять министр цифровой трансформации Михаил Федоров.