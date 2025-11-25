Форма поиска по сайту

25 ноября, 17:55

Культура

Художник-постановщик: кинопарк "Москино" дает большие возможности для съемок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В кинопарке "Москино" представлены большие возможности для съемок. Об этом Агентству "Москва" рассказал художник-постановщик Дмитрий Онищенко.

По его словам, очень хорошо, что площадка быстро строится.

"Смотришь и думаешь: "Ага, там декорации "Трудно быть богом", там декорация "Старая Москва", а вот там – манеж", – подчеркнул Онищенко.

Специалист выразил интерес к дальнейшему развитию кинопарка. Он также добавил, что большое впечатление на него произвело то, что построил художник-постановщик Григорий Пушкин для съемок сериала "Трудно быть богом". Онищенко считает, что это именно тот уровень, к которому нужно стремиться даже тем декорациям, которые расположены на территории кинопарка.

Ранее сообщалось, что кинозавод "Москино" значительно модернизировал инфраструктуру за последние два года, что позволяет использовать его площадки для съемок крупных кинопроектов. За время работы кинопарка на нем были реализованы такие проекты, как "Последний Богатырь. Наследие", "Челюскин. Первые", "Склиф", "Майор Гром", "Тайный город", "Домовенок Кузя – 2" и другие кинокартины.

