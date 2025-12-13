Россия впервые вышла на кинорынок Ближнего Востока благодаря "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Россия впервые вышла на кинорынок Ближнего Востока и Северной Африки благодаря АНО "Москино". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора кинопарка Георгия Прокопова.

Он назвал событие еще одним большим шагом к развитию и укреплению международных связей.

"В рамках проекта мэра "Москва – город кино" Московский кинокластер создает целую экосистему, в которой можно реализовать проект любой сложности с минимум временных и финансовых издержек. Для этого у нас есть и один из крупнейших в мире кинопарков, и высокотехнологичный кинозавод, и киностудия Горького с собственным продюсерским центром", – подчеркнул Прокопов.

Он уточнил, что зарубежные партнеры могут компенсировать часть затрат на съемки в столице через систему рибейтов.

Ранее Прокопов рассказал, что Московский кинокластер активно развивает работу на международном кинорынке и будет сотрудничать с кинематографистами из других стран, в том числе из Индии. По его словам, столица России в этом году подписала соглашения с пятью государствами. В том числе с ведущим индийским агентством Jio Creative Labs.

