Производственные объекты появятся в районе Гольяново по проекту КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Гольяново Восточного административного округа (ВАО) планируется построить производственные объекты в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Проект КРТ в районе Гольяново предусматривает редевелопмент участка площадью 3,31 гектара в бывшей промзоне Калошино. Здесь построят здания площадью около 17,11 тысячи квадратных метров для размещения производственного предприятия. В результате создадут около 170 рабочих мест", – сказал он.

По его словам, всего в проект будет инвестировано около 4 миллиардов рублей. Согласно оценкам, бюджетный эффект после его реализации составит 105 миллионов рублей в год. Площадка находится по адресу Черницынский проезд, владение 7.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, рядом будет реализован еще один проект КРТ. На участке 5,32 гектара построят 79,8 тысячи квадратных метров недвижимости для размещения производств. Благодаря двум этим проектам в районе появятся около тысячи рабочих мест.

В рамках Адресной инвестиционной программы в районе Гольяново также планируется сделать участок магистрали, которая соединит северное направление Московского скоростного диаметра и Курганскую улицу. Кроме того, будут возведены и реконструированы эстакады, построен новый подземный пешеходный переход.

Ранее сообщалось, что с 2011 года в Москве построили почти 4 тысячи нежилых объектов общей площадью более 49,6 миллиона квадратных метров. Строительство велось как за счет Адресной инвестиционной программы, так и силами инвесторов. При этом около 3 тысяч объектов были построены за счет внебюджетных источников.

