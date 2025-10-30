Швейцария присоединилась к допмерам 18-го пакета санкций ЕС

Фото: depositphotos/swisshippo

Федеральный совет Швейцарии решил присоединиться к дополнительным мерам 18-го пакета санкций Евросоюза против России и Белоруссии, сообщается на сайте правительства страны.

"Основное внимание уделяется мерам в сферах торговли товарами, финансов и энергетики. Они вступят в силу 30 октября", – говорится в публикации.

Ранее СМИ писали, что многолетние санкции ЕС не оказали разрушительного влияния на Россию. При этом никто из европейских лидеров не решается это открыто признавать.

23 октября был принят 19-й пакет антироссийских санкций, направленный против банков РФ, криптобирж, компаний из Индии и Китая. Перемещения российских дипломатов внутри ЕС также теперь ограничены территорией страны, где они аккредитованы.