Балтийский циклон принесет в Москву метель

В столичном регионе ожидается резкое ухудшение погоды, причиной которого станет вторжение балтийского циклона. Об этом сообщает пресс-служба центра погоды Фобос.
Начало и конец недели в столичном регионе будет довольно теплым. Температура составит около трех градусов тепла. Пик похолодания придется на среду, 13 марта. Температура опустится до нуля градусов.
Похолодание же начнется в ночь на вторник, 12 марта. Оно будет сопровождаться метелью и гололедицей. Порывы ветра составят 17 метров в секунду.
В свою очередь, Гидрометцентр России уточняет, что температура воздуха в ночь на четверг, 14 марта, опустится до девяти градусов мороза. Вместе с тем в конце недели днем ожидается до девяти градусов тепла.
Ранее в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности на вторник, 12 марта. Синоптики предупреждают о сильном ветре, скорость которого составит 5-10 метров в секунду. Кроме того, во вторник в Москве и Подмосковье пройдет мокрый снег.
"Климат-контроль": какая погода ждет москвичей в течение недели
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