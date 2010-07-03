Опасная пятница объявлена в Москве

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В столичном регионе на пятницу, 15 марта, объявили желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в московском регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в столице составит плюс 2–4 градуса, по области – 0–5 градусов.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила, что снежный покров в городе сойдет не раньше 20–25 марта.