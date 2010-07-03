Столичные коммунальщики начали приводить город в порядок после зимы

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Коммунальные службы Москвы начали приводить в порядок объекты дорожного хозяйства и инженерной инфраструктуры после зимы, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В частности, проводятся проверка, ремонт и очистка от наледи водостоков на фасадах жилых домов и водоприемных решеток и колодцев. Это необходимо для пропуска талых вод, поскольку до конца недели в городе ожидаются постоянные переходы температуры через ноль.

Также продолжаются работы по ворошению снега для его скорейшего таяния. Снег вывозят с мест временного складирования, организованных в период мощных январских снегопадов.

Для уборки задействовано 200 вакуумно-подметальных машин с применением систем увлажнения. Снег также убирается с пристволовой части деревьев.

По прогнозам синоптиков, снежный покров в столице сойдет не раньше 20–25 марта. На сегодняшний день снежный покров составляет от 17 до 35 сантиметров, это немного меньше климатической нормы.