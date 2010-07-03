Самый теплый день года пришел в Москву

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Температура воздуха на главной столичной метеостанции на ВДНХ поднялась до +7 градусов, передает "Интерфакс".

Это самый теплый день весны и года в целом. Предыдущий температурный максимум в Москве пришелся на 9 марта – 6,5 градуса.

Абсолютный температурный рекорд для 18 марта в столице зафиксирован в 2015 году, когда столбики термометров поднялись до 13,4 градуса.

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев рассказал, что снег в Москве почти закончился. Осадки на неделе ожидаются преимущественно в виде дождя, а снег будет сразу таять.

Неделя в городе начинается с переменной облачности, местами возможны небольшие осадки, днем – 5-7 градусов выше нуля, по области – до 8. Ветер юго-восточный и южный. В последующие два дня будет облачно с прояснениями, временами осадки, ночью – от -2 до +3 градусов, днем – от +3 до +8.

В Гидрометцентре предупредили, что гололедица в столице сохранится до конца рабочей недели. По прогнозам центра погоды "Фобос", снег в Москве может растаять в начале следующей недели.