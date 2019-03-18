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14:31

Синоптики рассказали, когда Москву ждет последний снег

общество погода

14:31

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев рассказал, что снег в Москве почти закончился. Если он пойдет, то сразу растает, пояснил он.

Сейчас над столичным регионом находится антициклон. Погода облачная с прояснениями, дует слабый ветер, днем температуры плюсовые.

По словам синоптика, при такой погоде снег довольно быстро испаряется. Днем осадки ожидаются преимущественно в виде дождя.

"А со снегом мы уже практически закончили. Если он и будет на неделе, то кратковременно и вперемешку с дождем. Сразу же будет таять", – цитирует Голубева "Российская газета".

Он уточнил, что неделя в Москве начинается с переменной облачности, местами возможны небольшие осадки, днем – 5-7 градусов выше нуля, по области – до 8. Ветер юго-восточный и южный.

В последующие два дня, 19 и 20 марта, будет облачно с прояснениями, временами осадки, ночью – от -2 до +3 градусов, днем – от +3 до +8.

В Гидрометцентре ранее предупредили, что гололедица в столице сохранится до конца рабочей недели. Первая половина недели будет теплее, вторая – немного прохладнее.

Согласно прогнозам центра погоды "Фобос", снег в Москве может растаять в начале следующей недели. Сейчас же на улицах лежат сугробы высотой 21 сантиметр, то есть примерно 147 килограммов на квадратный метр снега.

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общество погода

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