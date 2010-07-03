Зима не сдается. Москвичей предупредили о гололедице

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Гололедица в столичном регионе сохранится до конца рабочей недели из-за разницы дневных и ночных температур, предупредили в Гидрометцентре России.

Первая половина недели будет теплее, вторая – немного прохладнее. Со вторника в город вернется облачная погода с осадками. В зависимости от времени суток будут идти дождь, снег, или снег с дождем.

В дневные часы температура будет положительной. В ночные и утренние часы по области до -3... -4 градусов, местами и в Москве утром возможен небольшой минус.

Согласно прогнозам центра погоды "Фобос", снег в Москве может растаять уже в начале следующей недели. Сейчас на московских улицах лежат сугробы высотой 21 сантиметр.