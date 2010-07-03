Четверг принесет в Москву небольшое похолодание и дожди

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Четверг принесет в столицу небольшое похолодание и дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на 11 апреля температура упадет до плюс 3−5 градусов. Местами пройдет небольшой дождь.

Днем в четверг будет облачно с прояснениями. В некоторых районах возможны осадки. Столбики термометров в столице поднимутся до плюс 10−12 градусов, что на пару градусов ниже показателей среды. По области прогнозируют от +7 до +12 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.

Ранее специалисты разрешили столичным водителям заменить зимнюю резину на летнюю, если только они не планируют поездки за город ночью. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, к концу недели ночные температуры будут близки к нулю, хотя днем ожидается уверенный "плюс".

Кроме того, врачи предупредили москвичей о весеннем пике аллергии, который придет в город вместе с потеплением. В частности, напомнили медики, уже вскоре в столичном регионе зацветут ольха и орешник. В связи с этим аллергикам посоветовали не мешкать и начать терапию.